Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro yardım!
27.04.2020 - 18:38 |

Son dakika | UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro yardım!

UEFA, üye 55 ülkenin federasyonlarına toplamda 236.5 milyon euro yardım yapıldığını açıkladı.

Son dakika | UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro yardım!

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı. 

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon avro destek sağlandığını belirtti. 

Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
FIFA ve Premier Lig'den sürpriz karar! Bir maçta 5 oyuncu...

Son dakika | UEFAdan federasyonlara 236.5 milyon euro yardım

Cristiano Ronaldo'nun Kariyerinin 600. Kulüp Golü

    Ronaldo hız kesmiyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Nur Çebi: En büyük teselli yine Beşiktaş

    Ahmet Nur Çebi: En büyük teselli yine Beşiktaş

    Adanaspor'dan "yeni stattaki koltuk renklerine" ilişkin açıklama

    Adanaspor'dan "yeni stattaki koltuk renklerine" ilişkin açıklama

    Adnan Dalgakıran: En güçlü iletişimi Beşiktaş yapıyor

    Adnan Dalgakıran: En güçlü iletişimi Beşiktaş yapıyor

    Efecan Karaca, ikinci kez baba oldu

    Efecan Karaca, ikinci kez baba oldu

    Sıradaki Haber