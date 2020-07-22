22.07.2020 - 18:29 |
Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı
UEFA resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 19 Temmuz 2019'da yapılan anlaşma şartlarına uyum sağlayamadığını ve önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon euro kesinti uygulanacağını duyurdu.
UEFA, 19 Temmuz 2019'da anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verdi.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye anlaşma şartlarını yerine getiremediği için ceza geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.