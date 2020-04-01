Son dakika | UEFA'dan flaş kararlar! Finansal-Fair Play, erteleme...

UEFA, 55 üye ülke federasyonun temsilcileriyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından, alınan kararlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

UEFA tarafından yayınlanan açıklamada futbol müsabakalarının tarihi kadar, oyunun finansal yönüne yönelik gelişmelere de yer verildi.

Finansal Fair Play Kuralları'na olan bağlılığın UEFA Yönetim Kurulu tarafından tekrar zikredildiği açıklamada, buna karşın futbol ortamının içerisinde bulunduğu özel durum nedeniyle, bu kurallara bir ayar verilmesi gerekliliğinin doğduğunun altı çizildi. Bu mali konularda bir süreliğine esnemeye ve yumuşamaya gidildiği duyuruldu:

-Kulüp Lisanslama süreçlerini tamamlamaları için üye federasyonlara daha fazla süre verilmesi desteklenmektedir. Bu süre, yeniden tanımlanan Avrupa kupası maçlarının gelecek sezon için kabul sürecine kadar olacaktır.

-Yükselen belirsizlik ortamında UEFA Yönetim Kurulu ayrıca, kulüplerin gelecek finansal bilgilerinin değerlendirilmesiyle bağlantılı Kulüp Lisanslama

Koşulları'nı askıya almaya karar vermiştir. Bu karar yalnızca 2020-21 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarına katılım içindir.

Tüm maçlara erteleme geldi

Kadın ve erkek takımları olmak üzere haziran ayında oynanacak tüm milli maçlar, bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir. EURO 2020 Play-off maçları ve Kadınlar EURO 2021'in elemeleri buna dahildir. Hazırlık karşılaşmaları dahil olmak üzere, diğer tüm UEFA maçları da ertelenmiş olarak kalmaya devam etmektedir.

Kadro bildirim süreleri uzadı

Sıradaki sezonun Avrupa kupaları için yapılacak başvuruların tarihleri de bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir. Özel olarak belirtmek gerekirse, turnuvalara kabul süreci ve kadroların son bildirim tarihleri bunlar arasındadır. UEFA, yeni son başvuru tarihlerini vakti gelince duyuracaktır.

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