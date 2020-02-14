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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | UEFA'dan, Manchester City'e 2 yıl men cezası!
14.02.2020 - 21:30 | | DHA

Son dakika | UEFA'dan, Manchester City'e 2 yıl men cezası!

UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Son dakika | UEFA'dan, Manchester City'e 2 yıl men cezası!

UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.

Son dakika | UEFAdan, Manchester Citye 2 yıl men cezası

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