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01.04.2020 - 14:37 |

Son dakika | UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi planı belli oldu

UEFA, bugün öğlen saatlerinde tüm federasyon temsilcileriyle ikinci kez biraraya gelirken, UEFA'nın yol haritası belli oldu.

Son dakika | UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi planı belli oldu
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Alman ZDF'nin haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçlarını yaz sonuna ertelemeyi, temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı planlıyor.

Bu planın UEFA yönetim kurulunun önüne geldiği ve burda onaylanmasının ardından resmiyete kavuşabileceği iddia edildi. Aynı zaman içerisinde ülke liglerindeki maçların da oynanacağı ya da bunların gelecek yılın Avrupa kupası maçları öncesinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.

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Son dakika | UEFAnın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi planı belli oldu

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