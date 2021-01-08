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08.01.2021 - 17:24 |

Son dakika | Uğur Demirok Kasımpaşa yolunda

Süper Lig'de Konyaspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Uğur Demirok'un yeni adresi belli oldu.

Son dakika | Uğur Demirok Kasımpaşa yolunda
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SKORER ÖZEL

Süper Lig'de transfer sezonu oldukça hareketli geçiyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'un evinde Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmişti. Maçta bir gol atan Uğur Demirok sürpriz bir şekilde yeşil beyazlı ekipten ayrılma kararı almıştı.

32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Uğur Demirok'un yeni adresi belli oldu. Demirok, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Uğur Demirok bu sezon Konyaspor'da 10 maçta forma giydi 5 gole imza attı.

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Son dakika | Uğur Demirok Kasımpaşa yolunda

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