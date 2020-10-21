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21.10.2020 - 10:24 |

Son dakika | Uğurcan: Fenerbahçe'yi yenip çıkışa geçmek istiyoruz

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan düzenlediği basın toplantısında "Fenerbahçe maçları bu camia için önemli maçlar. Biz de bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara da bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bir galibiyet alıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılırız" dedi.

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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte genç eldivenin açıklamaları:  

"Fenerbahçe maçları bu camia için önemli maçlar. Biz de bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara da bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bir galibiyet alıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Seyircinin orada duruşu bile sizi motive ediyor. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç. Açıkçası ben çok özledim ve seyircisiz oynamaya hala alışamadım.

Ligin en değerli oyuncusu olmak bana gurur veriyor. İnşallah bunu korur ve arttırarak devam ederim. Milli takım için de önemli bir durum. Bu dönemde yetişen çok iyi kaleciler var.

Eddie Newton taktik bilgisinin olduğuna inanıyorum. Yeni bir takımız, adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Önümüzde daha çok maç var. Geçen sene yaptıklarımız ortada.

Milli takım için önemli bir durum. Bu dönemde çok iyi kaleciler var. Ligin en değerli oyuncusu olmak bana gurur veriyor. İnşallah bunu korur ve arttırarak devam ederim^."

 

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