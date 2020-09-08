08.09.2020 - 15:43 | | AA
Son dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası! 7'si futbolcu...
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası... 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı...
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.
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