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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası! 7'si futbolcu...
08.09.2020 - 15:43 | | AA

Son dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası! 7'si futbolcu...

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası... 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı...

Son dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası! 7'si futbolcu...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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