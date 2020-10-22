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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı
22.10.2020 - 12:25 |

Son dakika - Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı.

Son dakika - Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörleri Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şöyle;

Teknik direktörümüz Sayın Sait Karafırtınalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karafırtınalar ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Son dakika - Ümraniyesporda Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı

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