22.10.2020 - 12:25 |
Son dakika - Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörleri Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şöyle;
Teknik direktörümüz Sayın Sait Karafırtınalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karafırtınalar ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.