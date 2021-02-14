Son dakika - Umut Nayir, Hajduk Split’te kendini buldu!

Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’e giden Umut Nayir burada iyi bir performans sergiliyor. Hırvat ekibi ile ligde 13 maça çıkan deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Belçika’ya bir sezonluğuna kiralık giden Cyle Larin de performansını yükselterek takıma geri dönmüştü. Bu sezon da bir diğer forvet Umut’un benzer bir gelişim göstermiş olması dikkat çekiyor.