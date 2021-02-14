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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Umut Nayir, Hajduk Split’te kendini buldu!
14.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Umut Nayir, Hajduk Split’te kendini buldu!

Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’e giden Umut Nayir burada iyi bir performans sergiliyor.

Son dakika - Umut Nayir, Hajduk Split’te kendini buldu!
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Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’e giden Umut Nayir burada iyi bir performans sergiliyor. Hırvat ekibi ile ligde 13 maça çıkan deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Belçika’ya bir sezonluğuna kiralık giden Cyle Larin de performansını yükselterek takıma geri dönmüştü. Bu sezon da bir diğer forvet Umut’un benzer bir gelişim göstermiş olması dikkat çekiyor.

Son dakika - Umut Nayir, Hajduk Split’te kendini buldu

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