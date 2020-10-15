Son dakika | Vedat Muriqi ilk kez konuştu! 'Ibrahimovic...'

Fenerbahçe’den İtalya’nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriqi, kulübün resmi hesaplarından açıklamalar yaptı.

Sarı-lacivertli formayla attığı gollerden, yeni takımındaki hedeflerine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Kosovalı forvetin açıklamaları şu şekilde:

“Yazın çok teklif aldım. Ama benim oyun tarzımın Lazio’ya uygun olduğuna inanıyorum. Geride kalan sezonlarda bu takımın oynadığı bazı maçları takip ettim. Bu kulübü seçmem biraz da Igli Tare sayesinde oldu. Lazio benim için en iyi seçenekti ve bu büyük bir onur.”

“Lazio taraftarlarından bir çok mesaj aldım. Gösterdikleri ilgi için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu formayı onurlandırmak için ve taraftarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sadece maçlarda değil antrenmanlarda da var gücümle çalışacağım. İtalya’nın en önemli kulüplerinden birine ve başkentin birinci takımına geldiğimin farkındayım. Bu büyük kulübe layık olmaya çalışacağım.”

'Roma derbisinde oynamak için sabırsızlanıyorum'

“Her futbolcu Roma derbisini oynamak ister. Başka derbilerde de bugüne kadar forma giymişliğim var. Ama bu derbiyi bu derbide oynamak için sabırsızlanıyorum.”

“Türkiye ve İtalya’da oynamak arasında bazı farklılıklar var. Şu an Lazio’dayım ve takımın amaçlarına ulaşması için mücadele edeceğim. Kadroya karar verecek olan teknik direktörümüzdür. Defansif rollerde bile olsa ben takıma ve takım arkadaşlarıma katkı sağlamak istiyorum.”

“Immobile ile oynamak benim için bir rüya. Başlangıçta nerede olduğumu hatırlıyorum. Şimdi ise kendimi Altın Ayakkabı sahibi futbolcuyla karşılaştırıyorum."

"Türkiye’de çok gol attım. Ama üzerimde çok fazla baskı olsun istemem. Ben takımla birlikte oynamayı seven bir takım oyuncusuyum. Baskı olacaktır ama bu baskı başarıya ulaşmama yardımcı da olacaktır.”

(Senin için Kosova’nın Ibrahimovic’i diyorlar)… “Benim için burada bulunmak bir onur. Ancak ben Lazio’nun Muriç’i olacağım, Lazio’nun Ibrahimovic’i değil.”