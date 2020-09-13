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13.09.2020 - 12:27 |

Son dakika - Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor

İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor.

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Kosovalı golcü, yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Türkiye'yi ve Kosova'yı İtalya'da çok iyi temsil etmek istediğini söyleyen Vedat Muriqi, Lazio'nun kendisini çok transfer etmek istediğini ifade etti. Bundan sonraki hedefinin dünya devlerinde oynamak istediğini dile getiren Vedat Muriqi, Fenerbahçe taraftarından helallik istedi. 

"Lazio beni çok istedi"
TRT Spor'a konuşan Muriç, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir yanlışımız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim ve ilk kez Türkiye'den ayrılıyorum. İnşallah orada da hayırlısı olur. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Lazio beni çok istedi. Ben de kendime uygun gördüğüm için kabul ettim. Onlar çoğu maçları çift forvet oynuyorlar. Ben de kendimi onlara yakın bulduğum için tercih ettim. Takım başarısı tabii her zaman ön planda" dedi.

"Mega büyük kulüplerde oynamak istiyorum"
Hedefleri hakkında konuşan Kosovalı yıldız, "Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim başarı olmak. Mega büyük kulüplerde oynamak istiyorum. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım.

Fenerbahçe taraftarı hakları helal etsin. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine karşılaşırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika - Vedat Muriqi, İtalyaya gidiyor

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