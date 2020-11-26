26.11.2020 - 14:30 | | Ajansspor
Son Dakika | Vedat Muriqi sakatlandı!
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Zenit karşılaşmasında sakatlandı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olarak isminden söz ettiren Vedat Muriqi, Lazio'da istediği başlangıcı yapamadı.
Henüz Lazio ile çıktığı maçlarda gol atamayan Vedat Muriqi'in İtalyan basınında eleştirildiği haberleri gündem olmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'e karşı mücadele eden Lazio'dan Vedat Muriç, mücadelede sakatlanmıştı. Kas sakatlığı yaşadığı belirtilen Muriqi'in durumunun sanılandan ciddi olduğu ifade edildi.
15 gün yok
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vedat Muriç 15 gün sahalardan uzak kalabilir.