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15.09.2020 - 12:38 |

Son dakika | Vedat Muriqi'den Rize'ye gidecek pay belli oldu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç’in Fenerbahçe’den Lazio’ya transferi için “Yaklaşık yüzde 15 almamız gerekiyor. Bu da 1.5 - 2 milyon euro’ya tekabül edebilir” dedi.

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Fenerbahçe’den ayrılarak İtalyan ekibi Lazio’nun yolunu tutan Vedat Muriç’in transferi, Çaykur Rizespor’un da ciddi bir kazanç elde etmesine neden olacak. Yeşil-mavili ekibin başkanı Hasan Kartal, bu transferden bekledikleri miktarı açıkladı.

Azerbaycan’ın CBC Sport kanalında yayınlanan ‘Türkiye’den futbol’ programına katılan Kartal şunları söyledi:

'Yüzde 15 Rizespor'a, sözleşme böyle'
“Vedat Muriç transferinden yaklaşık yüzde 15 almamız gerekiyor. Bu da 1.5 - 2 milyon euro’ya tekabül edebilir. Bakalım kaça satacaklar? Sattıkları bedel üzerinden bizim önce almış olduğumuz bedeli düşmek kaydıyla, kalanından yüzde 15 Rizespor’a verecekler, sözleşmemiz böyle” dedi.

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Son dakika | Vedat Muriqiden Rizeye gidecek pay belli oldu

 

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