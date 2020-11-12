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12.11.2020 - 22:34 |

Son dakika - Vincent Aboubakar Afrika KupasÄ± Elemeleri'nde coÅŸtu!

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z ismi Vincent Aboubakar Afrika KupasÄ± Elemeleri'nde coÅŸtu.Kamerun, Mozambik'i 4-1 maÄŸlup etti. 3 yÄ±l sonra Kamerun'da gol atmayÄ± baÅŸaran yÄ±ldÄ±z forvet maÃ§a damga vurdu

Son dakika - Vincent Aboubakar Afrika KupasÄ± Elemeleri'nde coÅŸtu!
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BeÅŸiktaÅŸ 'Ä±n forveti Vincent Aboubakar Afrika KupasÄ± Elemeleri'nde coÅŸtu.ÂKamerun, Mozambik'i 4-1 maÄŸlup etti.Â 

Kamerun Milli TakÄ±mÄ±'yla 3 yÄ±l sonra gol atmayÄ± baÅŸaran yÄ±ldÄ±z forvet mÃ¼cadeleye ilk 11'de baÅŸladÄ± ve 38 ile 48. dakikalarda attÄ±ÄŸÄ± gollerle galibiyette bÃ¼yÃ¼k pay sahibi oldu. 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu 64. dakikada ise oyundan Ã§Ä±ktÄ±. Kamerun'un diÄŸer golleri ise NJie ve Anguissa'dan geldi. Bu galibiyetin ardÄ±ndan Kamerun 7 puana ulaÅŸtÄ± ve grupta lider oldu. Mozambik ise 4 puanda kaldÄ±.

Aboubakar sezon baÅŸÄ± Porto'dan BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olmuÅŸtu. 28 yaÅŸÄ±ndaki forvet bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± toplam 5 maÃ§ta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika - Vincent Aboubakar Afrika KupasÄ± Elemelerinde coÅŸtu

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