Son Dakika | Virgil van Dijk sakatlandı! Ofsayt pozisyonunda...

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile berabere kaldı.

Mücadelede Liverpool'un Hollandalı savunmacısı van Dijk talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Pickford'un müdahalesi sonrası van Dijk penaltı bekledi.

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi. Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Gomez'e bıraktı.

MUSLERA DA AYNI ŞEKİLDE SAKATLANDI

Hollandalı savunmacının sakatlanmasının ardından Türk futbolseverlerin aklına Muslera'nın yaşadığı sakatlık geldi. 2019-2020 sezonunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık geçirerek aylarca sahalardan uzak kaldı.