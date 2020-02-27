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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaş'ta! 2+1 yıllık sözleşme...
27.02.2020 - 11:08 | | Takvim

Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaş'ta! 2+1 yıllık sözleşme...

Sezon sonunda Alman file bekçisiyle yolları ayıracak olan siyah-beyazlı yönetim daha önce de gündeme 2 kez gelen Volkan Babacan’la el sıkıştı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivene Başakşehir’in de gerekli kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaş'ta! 2+1 yıllık sözleşme...

Beşiktaş'tan transfer için erken start... Siyah-Beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen Sergen Yalçın'ın özellikle Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Volkan Babacan'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika | Volkan Babacan Beşiktaşta 2+1 yıllık sözleşme...

 

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