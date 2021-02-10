10.02.2021 - 08:23 |
Son dakika | Volkan Demirel kenarda çıldırdı! Fırat Aydınus...
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının uzatma bölümünde Enner Valencia yerde kalırken, Fenerbahçe teknik heyeti penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus'a yapılan itirazlar sonrası Volkan Demirel sarı kart gördü.
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında uzatmanın sonlarında Enner Valencia ceza alanı çizgisi üzerinde Crivelli ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.
Valencia yerde acı içinde kıvranırken bir süre devam eden oyun durunca F.Bahçe teknik heyeti ve oyuncular hakem Fırat Aydınus’a penaltı itirazında bulundu.
VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmezken Volkan Demirel itirazdan sarı kart gördü.