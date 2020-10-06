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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son Dakika | Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
06.10.2020 - 13:26 | | AA

Son Dakika | Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.

Son Dakika | Xherdan Shaqirinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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