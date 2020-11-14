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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Son dakika | Yalovaspor'da koronavirüs vaka sayısı 25'e yükseldi
14.11.2020 - 13:24 | | Recep CAN/YALOVA, (DHA) -

Son dakika | Yalovaspor'da koronavirüs vaka sayısı 25'e yükseldi

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor'da koronavirüs vaka sayısının 20'si futbolcu, toplam 25 olduğu açıklandı. Yalovaspor'un yarın oynanacak Altındağspor maçı ertelendi.

Son dakika | Yalovaspor'da koronavirüs vaka sayısı 25'e yükseldi
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Yalovaspor'da koronavirüs vaka sayısının 20'si futbolcu, toplam 25 olduğu açıklandı. Yalovaspor'un yarın oynanacak Altındağspor maçı ertelendi.

Yalovaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza 13 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde maalesef yeni pozitif vakalara rastlanmıştır. Son test sonuçlarıyla beraber 20 futbolcumuz, 2 teknik heyet, 3 kulüp çalışanımız olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25 olmuştur. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimiz için idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç başlamış olup; 14 gün süreyle maçlara çıkamayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Son dakika | Yalovasporda koronavirüs vaka sayısı 25e yükseldi

 

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