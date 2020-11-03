Son dakika - Yayıncı kuruluşta istifa! Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden ayrıldı...

1 Şubat itibariyle, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atanan Saad Saleh Al-Hudaifi'de son dakika gelişmesi. beIN MEDIA GROUP’un uluslararası yayıncılık deneyimini Türkiye’ye taşırken, beIN SPORTS kanalları başta olmak üzere, pek çok kritik operasyonunun tek merkezden uyum içinde yönetilmesini sağlayan Saad Saleh Al-Hudaifi, görevinden istifa etti.

Al-Hudaifi, ayrılığını Türkçe bir mail ile Digiturk çalışanlarına duyurdu.

Saad Saleh Al-Hudaifi kimdir?

Beyrut Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri bölümü lisans derecesine sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, Manchester Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Program planlamadan içerik yönetimine, muhabirlikten radyoculuk ve prodüksiyona kadar medyanın bir çok alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Al-Hudaifi, iş hayatına 2004 senesinde beIN MEDIA GROUP bünyesinde başlamış, günümüze kadar olan süreçte sırasıyla Al-Jazeera Sport Channel, Qatar Foundation ve Al Jazeera Children's Channel’da yöneticilik yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Al-Hudaifi, ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir.