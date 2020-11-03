Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika - Yayıncı kuruluşta istifa! Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden ayrıldı...
03.11.2020 - 20:53 |

Son dakika - Yayıncı kuruluşta istifa! Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden ayrıldı...

Son dakika haberi... Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürütenSaad Saleh Al-Hudaifi görevinden istifa etti.

Son dakika - Yayıncı kuruluşta istifa! Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden ayrıldı...
ABONE OL

1 Şubat itibariyle, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atanan Saad Saleh Al-Hudaifi'de son dakika gelişmesi. beIN MEDIA GROUP’un uluslararası yayıncılık deneyimini Türkiye’ye taşırken, beIN SPORTS kanalları başta olmak üzere, pek çok kritik operasyonunun tek merkezden uyum içinde yönetilmesini sağlayan Saad Saleh Al-Hudaifi, görevinden istifa etti.

 Al-Hudaifi, ayrılığını Türkçe bir mail ile Digiturk çalışanlarına duyurdu.

Saad Saleh Al-Hudaifi kimdir?

Beyrut Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri bölümü lisans derecesine sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, Manchester Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Program planlamadan içerik yönetimine, muhabirlikten radyoculuk ve prodüksiyona kadar medyanın bir çok alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Al-Hudaifi, iş hayatına 2004 senesinde beIN MEDIA GROUP bünyesinde başlamış, günümüze kadar olan süreçte sırasıyla Al-Jazeera Sport Channel, Qatar Foundation ve Al Jazeera Children's Channel’da yöneticilik yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Al-Hudaifi, ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir.

Son dakika - Yayıncı kuruluşta istifa Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden ayrıldı...

Okan Buruk'un hedefi 3 puan
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Lazio'ya koronavirüs soruşturması!
    Lazio'ya koronavirüs soruşturması!
  2. Yayıncı kuruluşta istifa!
    Yayıncı kuruluşta istifa!
  3. CANLI | L.Moskova - A.Madrid
    CANLI | L.Moskova - A.Madrid
  4. Erzurumspor'dan farklı zafer!
    Erzurumspor'dan farklı zafer!
  5. UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
    UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ryan Giggs, Galler'in bu ayki maçlarında görev alamayacak

Ryan Giggs, Galler'in bu ayki maçlarında görev alamayacak

Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Son dakika - Okan Buruk'tan itiraf! "Korkuyorsunuz"

Son dakika - Okan Buruk'tan itiraf! "Korkuyorsunuz"

Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika - Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!

Sıradaki Haber