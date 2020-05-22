22.05.2020 - 19:41 |
Son dakika | Yeni Malatyaspor: "Bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlandı"
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada 2 kişide testin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
"Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."
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