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HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | Yeni Malatyaspor: "Bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlandı"
22.05.2020 - 19:41 |

Son dakika | Yeni Malatyaspor: "Bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlandı"

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada 2 kişide testin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Yeni Malatyaspor: "Bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlandı"
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Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

"Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

Detaylar birazdan...

Son dakika | Yeni Malatyaspor: Bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlandı

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