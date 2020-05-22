Son dakika | Yeni Malatyaspor: "Bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlandı"

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

"Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

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