Son dakika | Yeni Malatyaspor, Karim Hafez ile yeniden anlaştı

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafez transferiyle ilgili, "Yine, yeniden... Kulübümüz, sol bek oyuncusu Karim Hafez'i bonservisi ile birlikte renklerine bağlamıştır." açıklamasında bulunuldu.

Geçen sezon başında Mısır Ligi ekiplerinden Wadi Degla'dan kiralık olarak Kasımpaşa'ya gelen Mısırlı oyuncu, devre arasında da Malatya ekibine gönderilmişti. Bonservisi Mısır ekibinde bulunan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.