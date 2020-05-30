30.05.2020 - 23:06 |
Son dakika | Yeni Malatyaspor'da 5 kişinin yeni testleri negatif çıktı!
Yeni Malatyaspor, 2 gün önce koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktı. Bir futbolcunun ise tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Yeni Malatyaspor, 2 gün önce koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını açıklarken, bir futbolcunun tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.
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