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04.11.2020 - 12:16 |

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakası

Yeni Malatyaspor, bir futbolcusunun ve iki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakası
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Yeni Malatyasporda koronavirüs vakası

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