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27.11.2020 - 13:29 |

Son dakika | Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı! Durumu ciddi...

Yılmaz Vural'da son dakika gelişmesi! Ünlü teknik direktörCovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Son dakika | Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı! Durumu ciddi...
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Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. 

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bu arada Fenerbahçe Kulübü de, Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı;
"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."

Skorer ailesi olarak Yılmaz Vural hocamızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Son dakika | Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Durumu ciddi...

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