Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!
24.06.2020 - 17:32 |

Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!

Akhisarspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan korona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!
ABONE OL

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'dan müjdeli haber geldi...

Ege temsilcisi, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan korona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Son dakika | Yılmaz Vuralın korona virüs testi negatif çıktı

İşte yapılan açıklama: "Teknik direktörümüz Yılmaz VURAL'a, yardımcı antrenörümüze ve 3 futbolcumuza bugün yapılan antikor ve PCR testi negatif sonuçlanmıştır."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Fenerbahçe Beko'da deprem! Obradovic'in ardından...
Beşiktaşlı Nkoudou'dan şampiyonluk açıklaması: Biraz zor gözüküyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!
    Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!
  2. Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması
    Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması
  3. Göztepe'de 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı
    Göztepe'de 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı
  4. Kale 1957 Spor Kulübü'nde isim değişikliğine gidildi
    Kale 1957 Spor Kulübü'nde isim değişikliğine gidildi
  5. Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fernandao hamlesi...
    Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fernandao hamlesi...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Başakşehir'de hedef Galatasaray maçı

Başakşehir'de hedef Galatasaray maçı

Vedat Muriç, Kosovalı ailelere moral verdi

Vedat Muriç, Kosovalı ailelere moral verdi

N'Koudou: Antalyaspor maçı biraz garipti

N'Koudou: Antalyaspor maçı biraz garipti

Sıradaki Haber