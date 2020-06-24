24.06.2020 - 17:32 |
Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!
Akhisarspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan korona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'dan müjdeli haber geldi...
Ege temsilcisi, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan korona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama: "Teknik direktörümüz Yılmaz VURAL'a, yardımcı antrenörümüze ve 3 futbolcumuza bugün yapılan antikor ve PCR testi negatif sonuçlanmıştır."