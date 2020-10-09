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09.10.2020 - 15:53 |

Son dakika | Yusuf Erdoğan'dan gol sevinci açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray maçında attığı golle Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren Yusuf Erdoğan, TRT Spor'a verdiği röportajda Kasımpaşa'nın genel gidişatı ve Galatasaray maçındaki gol sevinci hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Yusuf Erdoğan'dan gol sevinci açıklaması! Galatasaray...
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Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçındaki gol sevinci hakkında açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile ilgili "Yeni bir hoca ancak deneyimli bir hoca futbolun içinden gelmiş bir hocamız var. Bu durum bizim için bir şans çünkü bizim psikolojimizi iyi anlıyor bu sahaya da yansıyor." yorumunu yaptı.

Galatasaray maçındaki gol sevinci

"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunun moral ve motivasyonunu yaşadık. Artık o maç geride kaldı. Böyle maçları kazanmak her zaman güzeldir. Bu maçların önemli ve güzel olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor. Tamamen bir fotoğraf yanılgısı. Türkiye'nin en büyük camialarından birine ve en büyük hocalarından birine karşı bunu yapma lüksümüz yok bizim. Ben kendi takımıma koşuyordum ve gol pozisyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok anlamsız bir şekilde bu konunun büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak bizim haddimize değil."

Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili soruya, "Sonuçta biz de etten kemikten insanız. Bir hayal kırıklığı olmuştur benim açımdan. Her şeyin yaşanma süreci ve zamanı var. Türkiye'nin en güzel yönetilen kulübünde oynadığım için şuan mutluyum." cevabını verdi.

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