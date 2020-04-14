Son dakika | Yusuf Günay: Karantina süresini doldurdum, gayet iyiyim

Corona virüse yakalanan ancak daha sonra testi negatif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan güzel haber geldi...

Günay kendisine ait sosyal medya hesabından son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Güzel ülkemizin güzel insanları. Taburcu edildiğim günden bu yana 15 günlük karantina süresini doldurmuş durumdayım. Çok şükür ki sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Corona virüse yakalanan vatandaşlara tavsiyem şu: Sakın panik yapmasınlar.

"Şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak"

Sağlık çalışanları ve doktorlara güvensinler. Bir mesaj da Galatasaray taraftarına: "Şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak. Tribünler yine coşacak elbet."