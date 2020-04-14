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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Yusuf Günay: Karantina süresini doldurdum, gayet iyiyim
14.04.2020 - 17:19 | | Skorer

Son dakika | Yusuf Günay: Karantina süresini doldurdum, gayet iyiyim

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından son sağlık durumu ile ilgili mesaj paylaştı.

Corona virüse yakalanan ancak daha sonra testi negatif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan güzel haber geldi...

Günay kendisine ait sosyal medya hesabından son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Güzel ülkemizin güzel insanları. Taburcu edildiğim günden bu yana 15 günlük karantina süresini doldurmuş durumdayım. Çok şükür ki sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Corona virüse yakalanan vatandaşlara tavsiyem şu: Sakın panik yapmasınlar.

"Şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak"

Sağlık çalışanları ve doktorlara güvensinler. Bir mesaj da Galatasaray taraftarına: "Şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak. Tribünler yine coşacak elbet."

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Son dakika | Yusuf Günay: Karantina süresini doldurdum, gayet iyiyim

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