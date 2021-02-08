Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye yanıt! "Yakıştıramadım"
08.02.2021 - 00:44 |

Son dakika - Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye yanıt! "Yakıştıramadım"

Süper Lig'de Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ın sözlerine yanıt verdi.

Son dakika - Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye yanıt! "Yakıştıramadım"
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beyaz Tv'ye konuştu.

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ın "Yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır." sözlerine Günay, "Türkiye'nin büyük bir camiasını temsil eden yöneticiye bunu yakıştıramadım. Biz yöneticiler sözlerimize dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde, sporun barış ve kardeşlik içinde yürütüldüğünü göremeyiz, insanlar birbirine düşer.  Fenerbahçe'yi anlayabiliyorum, yenilginin verdiği psikolojik bir durum var ama biz sabırlı olacağız, dikkat edeceğiz." cevabını verdi.

"Arda Turan'ın sözleri, özel bir ortamda söylediği sözler. Onu da tasvip etmiyoruz ki mukayese etmeye de gerek yok. Paylaşılmasa kimsenin haberi de olmayacak."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Kemal Danabaş'tan Arda Turan sözleri!

Son dakika - Yusuf Günaydan Fenerbahçeye yanıt Yakıştıramadım

 

    Sergen Yalçın: "Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Chelsea çıkışını sürdürüyor
      Chelsea çıkışını sürdürüyor
    2. Kayserispor'dan Erzurumspor'un "şaibe" iddiasına ilişkin açıklama
      Kayserispor'dan Erzurumspor'un "şaibe" iddiasına ilişkin açıklama
    3. Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye yanıt! "Yakıştıramadım"
      Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye yanıt! "Yakıştıramadım"
    4. Son dakika - Kemal Danabaş: "Arda Turan'ın küfürlerine ceza verilmesini bekliyoruz"
      Son dakika - Kemal Danabaş: "Arda Turan'ın küfürlerine ceza verilmesini bekliyoruz"
    5. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Tigres finalde!
      FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Tigres finalde!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 84-77

    TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 84-77

    Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla sona erdi

    Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla sona erdi

    Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü

    Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü

    Son dakika - Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması! 'Soruşturma başlattık'

    Son dakika - Nihat Özdemir'den derbi ve tribün açıklaması! 'Soruşturma başlattık'

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet