Son dakika - Yusuf Günay'dan Fenerbahçe'ye yanıt! "Yakıştıramadım"

Süper Lig'de Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beyaz Tv'ye konuştu.

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ın "Yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır." sözlerine Günay, "Türkiye'nin büyük bir camiasını temsil eden yöneticiye bunu yakıştıramadım. Biz yöneticiler sözlerimize dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde, sporun barış ve kardeşlik içinde yürütüldüğünü göremeyiz, insanlar birbirine düşer. Fenerbahçe'yi anlayabiliyorum, yenilginin verdiği psikolojik bir durum var ama biz sabırlı olacağız, dikkat edeceğiz." cevabını verdi.

"Arda Turan'ın sözleri, özel bir ortamda söylediği sözler. Onu da tasvip etmiyoruz ki mukayese etmeye de gerek yok. Paylaşılmasa kimsenin haberi de olmayacak."