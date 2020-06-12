12.06.2020 - 23:52 |
Son dakika... Yusuf Günay'dan Mustafa Cengiz açıklaması!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz ile ilgili olarak "Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir." açıklaması yaptı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı, Başkan Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı haberini yalanladı.
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir."