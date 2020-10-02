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02.10.2020 - 18:02 | | DHA

Son dakika | Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Lille'in formasını giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın bu sezon takımda kalacağı öğrenildi. Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci konuyla ilgili konuştu.

Son dakika | Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın bu sezon takımda kalacağı öğrenildi.

Birçok takımdan transfer teklifi alan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki geleceği konusunda menajeri Adem Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"CAMPOS, YUSUF'A BÜYÜK BİR PROJE GÖZÜYLE BAKIYOR"

Adem Cebeci, Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un 23 yaşındaki yıldıza büyük bir proje gözüyle baktığını söyledi. Cebeci, "Yusuf Yazıcı için İtalya ve Almanya'dan bazı kulüpler Lille Sportif Direktörü Luis Campos'u arayarak transferi hakkında bilgi almak istediler. Ancak, Campos, 'Yusuf hiçbir yere gidemez. O benim projemin mihenk taşı. En kısa sürede formasına kavuşacak ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri olduğunu herkes görecek. Belki de Lille tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak. Ona olan inancım tam. Ne kiralanmasına ne de satışına izin veriyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

"YUSUF HER ZAMAN ZORU SEVDİ"

Fiziksel olarak da Yusuf Yazıcı'nın hazır olduğunu vurgulayan Adem Cebeci, "Yusuf, en kısa zamanda takımına fayda sağlamak için çalışmalarına devam ediyor ve katkı sağlamak için de heyecanla bekliyor. Yusuf her zaman zoru sevdi ve kolaya kaçmadı. Zoru başarmak için çalıştı" diye konuştu.

Son dakika | Yusuf Yazıcının menajerinden transfer açıklaması

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