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23.07.2020 - 13:32 |

Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Alanyaspor-Trabzonspor finalini Ali Palabıyık yönetecek.

Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık
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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.

Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık

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