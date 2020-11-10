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10.11.2020 - 17:11 | | AA

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor maçına çıkmayan Düzcespor'un hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi.

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup
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TFF'den yapılan açıklamada, belirlenen saatte maça çıkmayan Düzcespor'un Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8/1. ve Kovid-19 salgını nedeniyle karşılaşmalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 'İlave Sağlık Tedbirleri' başlıklı 7/8. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmamıştı.

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

 

 

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