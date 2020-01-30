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30.01.2020 - 20:54 |

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak ilk maçların programı açıklandı

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: 

4 Şubat Salı: 

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park) 

5 Şubat Çarşamba: 

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk) 

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları) 

6 Şubat Perşembe: 

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı

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