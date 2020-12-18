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18.12.2020 - 16:15 |

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı. 15-17 Kasım tarihleri arasında oynanan 5. tur maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu. 5. tur eşleşmelerinin sona ermesinin ardında son 16 turuna kalan Galatasaray-Y. Malatyaspor, Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile eşleşti.

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler...
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sağlık tedbirleri kapsamında düzenlenen ve kulüp temsilcilerinin yer almadığı kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber tarafından gerçekleştirildi. Kura çekiminde, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak ve VAR Sistemi'nin kullanılacağı son 16 turunda müsabakalar, 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

İH Konyaspor - Gaziantep FK 

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Antalyaspor

 Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Alanyaspor - BB Erzurumspor

Tuzlaspor - Başakşehir

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Kasımpaşa
Rizespor
Malatyaspor
Konyaspor
BB Erzurumspor
Bursaspor
Adana Demirspor
Tuzlaspor

VAR DEVREYE GİRİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

 

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupasında son 16 eşleşmeleri belli oldu İşte eşleşmeler...

 

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