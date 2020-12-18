Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sağlık tedbirleri kapsamında düzenlenen ve kulüp temsilcilerinin yer almadığı kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber tarafından gerçekleştirildi. Kura çekiminde, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak ve VAR Sistemi'nin kullanılacağı son 16 turunda müsabakalar, 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

İH Konyaspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Antalyaspor

Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Alanyaspor - BB Erzurumspor

Tuzlaspor - Başakşehir

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Galatasaray

Fenerbahçe

Gaziantep FK

Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Kasımpaşa

Rizespor

Malatyaspor

Konyaspor

BB Erzurumspor

Bursaspor

Adana Demirspor

Tuzlaspor

VAR DEVREYE GİRİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.