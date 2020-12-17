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17.12.2020 - 23:15 |

Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselenler belli oldu! İşte kura çekimi...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 18 Aralık Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesi seri başları belli oldu.

Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselenler belli oldu! İşte kura çekimi...
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 18 Aralık Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak. 

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Son dakika - Ziraat Türkiye Kupasında son 16ya yükselenler belli oldu İşte kura çekimi...

SERİ BAŞI OLANLAR

Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Kasımpaşa
Rizespor
Malatyaspor
Konyaspor
BB Erzurumspor
Bursaspor
Adana Demirspor
Tuzlaspor

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