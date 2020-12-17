Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselenler belli oldu! İşte kura çekimi...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 18 Aralık Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

SERİ BAŞI OLANLAR

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Galatasaray

Fenerbahçe

Gaziantep FK

Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Kasımpaşa

Rizespor

Malatyaspor

Konyaspor

BB Erzurumspor

Bursaspor

Adana Demirspor

Tuzlaspor