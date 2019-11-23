Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son darbe de Abdurrahim’den
23.11.2019 - 08:00 |

Son darbe de Abdurrahim’den

Trabzonspor’da Novak’ın yokluğunda sol bekte görev alması beklenen Abdurrahim Dursun da sakatlandı ve Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı

Son darbe de Abdurrahim’den
ABONE OL

Ankaragücü deplasmanında kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor’a bir kötü haber de Abdurrahim Dursun’dan geldi. Bordo-mavili oyuncu sakatlığı nedeniyle bugünkü maçın kadrosundan çıkarıldı.

Defansın solunda oynayan Novak’ın sakatlanması sonrasında sol bek görevi Abdurrahim Dursun’a verilmesi bekleniyordu. Ancak genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle arkadaşlarından ayrıldı.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, genç futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Dünkü (önceki gün) antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdurrahim Dursun’a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 12. haftasında oynayacağımız Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır.”

Üçlü deneme
Novak ve Abdurrahim Dursun’un yokluğunda sol bekte Kamil Ahmet’in görev yapması bekleniyor. Ancak teknik direktör Ünal Karaman’ın alternatif olarak üçlü defans düzenini de denediği öğrenildi. Bu durumda stoperde Hüseyin, Housseini ve Campi üçlüsü yer aldı. Ancak kararı Karaman verecek.

Son darbe de Abdurrahim’den

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
  2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber