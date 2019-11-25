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25.11.2019 - 08:00 |

Son kurban Ahmet Canbaz

Trabzonspor’da şimdi de Ahmet Canbaz sakatlandı.

Son kurban Ahmet Canbaz
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UEFA Avrupa Ligi’nde Getafe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da şimdi de Ahmet Canbaz sakatlandı.

Kulüp doktoru M. Hakan Ayaz, genç futbolcunun antrenmanda yaşanan ikili mücadelede sakatlandığını ve idmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Oyuncunun durumu tetkiklerin ardından netlik kazancak. İki gruba ayrılarak gerçekleşen dünkü antrenmanda ilk gruptaki oyuncular toparlanma, diğerleri ise telafi idmanı gerçekleştirdi. Bugünü izin yaparak geçirecek olan Trabzonspor, Getafe hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonspor’da gençler sahaya
Avrupa Ligi’ne havlu atan Trabzonspor’un Getafe karşısına gençlerin ağırlıkta olduğu kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Bordo-mavililerde Uğurcan’ın kenara gelip, Erce Kardeşler’in ilk 11’de olması planlanıyor.
Savunmada sağ bekte Serkan Asan’ın görev alması beklenirken, sol bekte ise iyileştiği belirtilen Abdurrahim Dursun’un yer alabileceği dile getirildi. Stoperde ise Campi-Fernandes ikilisinin İspanyol ekibi karşısına çıkabileceği dile getirildi. Ön liberoda Doğan Erdoğan’ın tercih edileceği ifade edildi. Sol kanatta ise Avdijaj düşünülüyor.
Krasnodar karşılaşmasında forvet oynayan Muhammet Akpınar’ın da yine forma alabileceği dile getirildi.

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