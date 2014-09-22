Son kurban Mkhitaryan

Borussia Dortmund bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Kuba, Nuri, Reus ve İlkay gibi futbolcularını uzun süredir kullanamayan sarı-siyahlılar, son olarak takımın en önemli isimlerinden Henrikh Mkhitaryan’ın sakatlanmasıyla sarsıldı.

Mainz’a 2-0 kaybedilen maçta ayak tarak kemiği çatlayan Mkhitaryan’ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Ermeni yıldızın 22 Ekim’deki Galatasaray maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.