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22.09.2014 - 02:30 |

Son kurban Mkhitaryan

Borussia Dortmund bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi.

Son kurban Mkhitaryan
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Borussia Dortmund bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Kuba, Nuri, Reus ve İlkay gibi futbolcularını uzun süredir kullanamayan sarı-siyahlılar, son olarak takımın en önemli isimlerinden Henrikh Mkhitaryan’ın sakatlanmasıyla sarsıldı.

Mainz’a 2-0 kaybedilen maçta ayak tarak kemiği çatlayan Mkhitaryan’ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Ermeni yıldızın 22 Ekim’deki Galatasaray maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

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