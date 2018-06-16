Son şampiyon Almanya sahneye çıkıyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan E ve F gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.



Günün ilk maçında E Grubu'nda Kosta Rika ile Sırbistan, Samara şehrinde karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.



Günün ikinci maçında, F Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'na oynanacak mücadelede Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18.00.



Dünya Kupası'nın bir önceki ev sahibi Brezilya da Rusya'da ilk maçına çıkacak. E Grubu mücadelesinde Brezilya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Rostov Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Almanya ile Meksika, 2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda yarın yapacakları mücadele ile tarihlerinde 12. kez karşılaşacak.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Rekabette Almanya üstünlüğü

İki takım arasındaki rekabette Almanya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Almanya ile Meksika 5'i resmi, 6'sı özel 11 maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 5'ini Almanya kazanırken, Meksika yalnızca 1 galibiyet alabildi. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanlar, 24 kez gol sevinci yaşarken, Meksika ise 10 gol attı.

İlk maç 1968'de

Almanya-Meksika rekabeti, ilk olarak 1968 yılında yaşandı. 50 yıllık rekabetin ilk mücadelesi, 22 Aralık'ta Meksika'nın başkenti Meksiko'da oynandı.

Hazırlık maçı, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Meksika'ya ağır darbe

Almanya-Meksika rekabetinin en unutulmaz maçı, Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşandı.

Ev sahibi Meksika, Paraguay, Belçika ve Irak'ın yer aldığı grubu 5 puanla lider bitirerek son 16 turuna kaldı. Almanya da o dönemde Batı Almanya olarak katıldığı turnuvada Danimarka, Uruguay ve İskoçya ile verdiği grup mücadelesini 2. sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Meksika, Bulgaristan'ı, Almanya da Fas'ı eleyerek çeyrek finalde eşleşti.

Karl-Heinz Rummenigge ve Lothar Matthaus'lu Almanya ile Hugo Sanchez'in formasını giydiği Meksika arasındaki karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Penaltı atışlarında hata yapmayan Almanlar, ev sahibi Meksika'yı eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Fransa'yı eleyen Almanya, finalde ise Arjantin'e mağlup olmuştu.

Son maç Konfederasyon Kupası'nda

İki takım arasındaki rekabette son maç, geçen yılki Konfederasyon Kupası'nda oynandı.

Soçi'de 29 Haziran'da yapılan maçta Almanya, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Almanya 19, Meksika 16. Dünya Kupası'nda

Almanya ile Meksika, Dünya Kupası'na en çok katılan ülkeler arasında yer alıyor.

Üst üste 19. turnuvasına katılacak Almanya, bugüne kadar yer aldığı 18 şampiyonada 106 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 66'sını kazanan, 20 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan Almanya, 224 gol attı, 121 gol yedi.

Almanya, dünya sıralamasında da zirvede bulunuyor.

Meksika ise üst üste 16. Dünya Kupası'nda yer alıyor. Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 53 maça çıktı, 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 57 gol atan Meksika, kalesinde 92 gol gördü.





