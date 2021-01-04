Son şampiyon Başakşehir, Süper Lig tarihine geçti!

CELAL UMUT EREN

Turuncu-lacivertliler geçen sezonki şampiyonluğun ardından sportif anlamda beklenen başarıyı tekrar gösteremedi. Okan Buruk ve öğrencileri büyük bir hayal kırıklığı yaşarken hem Avrupa hem de Süper Lig’de arka arkaya kötü neticeler geldi.

Süper Lig’de Medipol Başakşehir sürprizi yaşanıyor. Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler bu sezon ise tam tersi bir görüntü çiziyor.

Lig tarihinin en kötü başlangıcı yapan şampiyonu olan Başakşehir, Avrupa’da da istediği başarıları elde edemedi. Adeta şampiyonluğun ilan edildiği 19 Temmuz 2020 tarihinden sonra takım hep geriye gitti. 1-0’lık Kayserispor galibiyeti sonrası Süper Lig’in 6. şampiyonu olarak kayıtlara geçen turuncu-lacivertli ekip daha sonra hem lig hem Avrupa’da arka arkaya kötü sonuçlar aldı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta 6 kez yenilen, Süper Lig’de de şampiyonluk sonrası geçen sezonla beraber çıktığı 16 maçta 8 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri sınıfta kaldı.

İşte Başakşehir’in şampiyonluk sonrası sportif anlamda yaşadığı hayal kırıklıkları:

-Pandemi nedeniyle ağustos ayına kalan Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag’a karşı 1-0 avantajı kullanılmadı, 3-0’lık yenilgi alındı.

-Süper Lig’de şampiyonluk maçı sonrası arka arkaya 5 maçta galibiyet gelmedi. 2019-20 sezonundan 1 maç ve bu sezondan 4 maçta 3 puan çıkmadı, 4 yenilgi 1 beraberlik alındı.

- İlk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Başakşehir, tek galibiyet, 4 yenilgiyle sonuncu olup elendi.

-Süper Lig’de istikrarsız olan Başakşehir, son 7 maçından galibiyet çıkaramadı, 4 yenilgi 3 beaberlik yaşadı.

Tatil yapamadılar

Şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarı elde eden Başakşehir, koronavirüs nedeniyle birçok şanssızlık yaşadı. Sezonun 25 Temmuz 2020’de bitmesi nedeniyle futbolcular ve teknik heyet tam anlamıyla dinlenme fırsatı bulamadı. Çünkü hemen arkadan gelen 5 Ağustos 2020’deki Avrupa Ligi son 16 maçı nedeniyle tam anlamıyla rahatlama ve dinlenme durumu olmadı. Takım 10 gün bile dinlenemeden Danimarka’daki Kopenhag deplasmanına gitti.

Ardından Süper Lig’de yeni sezon çalışmaları için kollar sıvandı, gerekli tatil zamanı kalmadı.

En kötüsü

Lig tarihinde şampiyon olduktan sonra ertesi sezon en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler sezonun ilk 4 haftasında 3 yenilgi 1 beraber alarak zaten en kötü başlangıcı yapmıştı.

Ayrıca arka arkaya 7 maçtan galibiyet çıkaramayan turuncu-lacivertliler, 15 haftada 16 puan toplayabildi. 21 gol atıp 27 gol yiyen Başakşehir eksi 6 averaja da sahip.