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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son sözü Hakan söyledi, Milan çeyrek finale yükseldi
13.01.2021 - 01:56 |

Son sözü Hakan söyledi, Milan çeyrek finale yükseldi

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Milan, 0-0'ın uzatmalarında Torino'yu penaltı vuruşları sonunda 5-4 yenerek Çeyrek Final'e yükseldi. Milan'ın son penaltısını Hakan Çalhanoğlu gole çevirdi.

Son sözü Hakan söyledi, Milan çeyrek finale yükseldi
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İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Milan, sahasında Torino'yu ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti, uzatma dakikalarında da gol olmayınca geçilen penaltılarda Milan sahadan 5-4'lük üstünlükle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yedeklerde başladığı karşılaşmada Milan, rakibine topla oynamada olmasa da isabetli şut ve hücum etkinliği anlamında üstünlük kurdu. Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in yerine 46'da oyuna dahil oldu. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Milan kalecisi Donnarumma kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Normal sürede gol gelmeyince uzatmalara geçildi.

Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca geçilen penaltı atışlarında son sözü Hakan Çalhanoğlu söyledi. Milan'da Kessie, Hernandez, Tonali ve Romagnoli atışları gole çevirirken Torino'da Belotti, Lukic, Lyanco ve Savic başarılı vuruşlar gerçekleştirdi. Rincon ise isabeti bulamadı. 5. penaltı için topun başına gelen Hakan Çalhanoğlu golünü atarak takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu.

Milan, İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Fiorentina - Inter maçının galibiyle oynayacak.

Son sözü Hakan söyledi, Milan çeyrek finale yükseldi

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