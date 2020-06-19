Son transfer haberleri | Ali Tandoğan, Trabzonspor'un transferini açıkladı

Teknik direktör Ali Tandoğan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ismi anılan Altaylı eski öğrencisi Cenk Özkaçar hakkında transfer açıklaması yaptı.

Ali Tandoğan, "Trabzonspor, Cenk Özkaçar ile 3 yıllık anlaşma sağladı diye duydum." dedi.

Radyospor'a konuşan Ali Tandoğan, "Trabzonspor'a Anıl Başaran transfer oldu. Aly Malle, Serdar Güncü ve Cenk Özkaçar'ın ismi Trabzonspor'la anılıyor. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Trabzonspor'a bu oyuncuları ben önermedim. Benden bu oyuncular hakkında bilgi aldılar, ben de fikrimi beyan ettim. Trabzonspor'un scout ekibi var. Bizim böyle bir durumda çıkarımız söz konusu olamaz. Bu oyuncuların piyasaya bizler tarafından çıkması benim için büyük bir sevinç." dedi.