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Haberler1.Lig Haberleri Son transfer haberleri | Ali Tandoğan, Trabzonspor'un transferini açıkladı
19.06.2020 - 09:36 |

Son transfer haberleri | Ali Tandoğan, Trabzonspor'un transferini açıkladı

Oynadığı futbolla Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u peşine takan Altaylı Cenk Özkaçar ile ilgili bomba bir açıklama geldi.

Son transfer haberleri | Ali Tandoğan, Trabzonspor'un transferini açıkladı
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Teknik direktör Ali Tandoğan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ismi anılan Altaylı eski öğrencisi Cenk Özkaçar hakkında transfer açıklaması yaptı.

Ali Tandoğan, "Trabzonspor, Cenk Özkaçar ile 3 yıllık anlaşma sağladı diye duydum." dedi. 

Radyospor'a konuşan Ali Tandoğan, "Trabzonspor'a Anıl Başaran transfer oldu. Aly Malle, Serdar Güncü ve Cenk Özkaçar'ın ismi Trabzonspor'la anılıyor. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Trabzonspor'a bu oyuncuları ben önermedim. Benden bu oyuncular hakkında bilgi aldılar, ben de fikrimi beyan ettim. Trabzonspor'un scout ekibi var. Bizim böyle bir durumda çıkarımız söz konusu olamaz. Bu oyuncuların piyasaya bizler tarafından çıkması benim için büyük bir sevinç." dedi.

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