Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor!

Süper Lig’in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan bordo-mavili takımda kadroda da birkaç değişiklik bekleniyor. Bordo-mavili takımda tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton’ın, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet’in yerine Diabate’ye görev verebileceği öğrenildi.



Newton kararı

Öte yandan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton’ın takımın başında kalmasını istedi.

Hazırlıklar tamamlandı

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Futbolcuların teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, taktik idman yaptığı bildirildi. Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ekuban ile Hüseyin Türkmen’in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi.

Trabzonsporlu futbolculardan "Nefes Nefese Futbol"