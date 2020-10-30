Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor!
30.10.2020 - 07:00 |

Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor!

Lige kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Kasımpaşa’yı yenerek kara bulutları dağıtmak istiyor. Bordo-mavili takımda Ekuban ve Hüseyin dışında eksik bulunmuyor

Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor!
ABONE OL

Süper Lig’in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan bordo-mavili takımda kadroda da birkaç değişiklik bekleniyor. Bordo-mavili takımda tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton’ın, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet’in yerine Diabate’ye görev verebileceği öğrenildi.

Newton kararı
Öte yandan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton’ın takımın başında kalmasını istedi.

Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor

Hazırlıklar tamamlandı
Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Futbolcuların teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, taktik idman yaptığı bildirildi. Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ekuban ile Hüseyin Türkmen’in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi.

Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Lille'de inanılmazı başardılar! Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

Trabzonsporlu futbolculardan "Nefes Nefese Futbol"

    Gurban Gurbanov,: "Futbolcularım elinden geleni yaptı"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milan sahasında rahat galibiyet aldı
      Milan sahasında rahat galibiyet aldı
    2. İstanbul'da sakatlanan Neymar 3 hafta yok
      İstanbul'da sakatlanan Neymar 3 hafta yok
    3. Mourinho'dan maç sonrası olay mesaj! "Bu otobüsteki herkes..."
      Mourinho'dan maç sonrası olay mesaj! "Bu otobüsteki herkes..."
    4. Antwerp - Tottenham: 1-0
      Antwerp - Tottenham: 1-0
    5. Son dakika - Fransızlar, Başakşehir sonrası PSG'yi eleştirdi!
      Son dakika - Fransızlar, Başakşehir sonrası PSG'yi eleştirdi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ironman 70.3 için geri sayım

    Ironman 70.3 için geri sayım

    Son dakika - Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! 2 transfer birden...

    Son dakika - Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! 2 transfer birden...

    Son dakika - Fenerbahçe'de Perotti'nin dönüşü bekleniyor!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Perotti'nin dönüşü bekleniyor!

    Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor!

    Sond akika - Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral arıyor!

    Sıradaki Haber