CELAL UMUT ERENNBA’de Utah Jazz’lı Mitchell ve Gobert’te test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla önce NBA askıya alındı, ardından FIBA’nın devreye girmesiyle Avrupa basketbolundaki tüm turnuvalarda erteleme kararı çıktı. Premier Lig’de 3 futbolcuda görülmesiyle beraber korku arttı; ülkemizde başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarındaki maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olacakAvrupa ve dünyayı adeta kasıp kavuran Koronavirüs kabusu; bitmek bilmiyor. Spor dünyasının çok etkilendiği Covid-19 virüsü, tüm ülkeleri zora soktu. Üst üste gelen iptal, seyircisiz ve erteleme kararları endişeyi artırmaya devam ediyor.Dün itibariyle ABD’nin en büyük spor organizasyonu NBA’de büyük bir şok yaşandı. Utah Jazz forması giyen Donovon Mitchell ve Rudy Gobert’te test sonuçları pozitif çıkınca lig yönetimi hızlıca karar verip; sezon askıya alındı.Utah Jazz takımındaki sporcular hemen karantinaya alındı. Ayrıca ülkedeki futbol ligi olan MLS de askıya alınarak ara verildi. ABD’nin ardından FIBA da devreye girdi.THY Euroleague başta olmak üzere Avrupa’daki tüm basketbol organizasyonları geçiçi bir süreyle durduruldu. Futboldaki kaos da devam ediyor. Premier Lig’de ismi açıklanmayan 3 futbolda semptomlara rastlandı. Ada’da seyircisiz maç oynama kuralı getirdi, publarda ve kalabalık ortamalarda maç izlenmesi yasaklandı. Cumartesi günleri İngiltere saatiyle 15.30’dan sonra canlı yayın olmayacak.Kriz sürüyorİspanya’daki kriz de sürüyor. Real Madrid’de basketbol takımında Trey Thompkins test sonucu pozitif çıkınca hemen harekete geçildi. Real Madrid’in hem futbol hem de basketbol takımı 15 günlüğüne karantinaya alındı. Real Sociedad kadın takımında da 2 sporcuda testler pozitif çıktı. Hemen erkek ve kadın takımları kontrole tutuldu. Ayrıca İspanya’daki futbol ligleri 2 haftalığına askıya alındı. Juventus’da da Rugani’de test sonuçları pozitif çıkınca tüm takım karantinaya alınacak. Ülkemizde de önlemler alındı. Başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarındaki müsabakalar nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olacak. İlk kez seyircisiz2020 Tokyo Olimpiyatları’nın başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, Yunanistan’ın tarihi Olympia kasabasında yakıldı. Tören, koronavirüs kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden halkın katılımına kapatıldı. İlk kez bir tören seyircisiz yapıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, Yunanistan’ın tarihi Olympia kasabasında yakıldı. Tören, koronavirüs kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden halkın katılımına kapatıldı. İlk kez bir tören seyircisiz yapıldı. 32. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni, Olympia antik kentinde gerçekleşti.Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı oyunların başlangıcını simgeleyen törene, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Asbaşkanı Toshiaki Endo ve Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos da katıldı.Bundesliga sona eriyorAlmanya Futbol Federasyonu, koronovirüs sonrası ilginç bir yöntem üzerinde duruyor, Bundesliga ile ilgili flaş bir plan hazırlanıyor. 26. haftadaki Bundesliga’da bu sezon hem şampiyon hem de küme düşen olmadan sezonun şu anda bitirilmesi konuşuluyor.Alman basınında yer alan haberlerde; takımların şu anki sıralaması göz önünde tutularak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi takımları belirlenecek. Ayrıca 2021-22 sezonunda Bundesliga, 22 takımla başlayacak. Ronaldo şoku Futbolun en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo’da da koronavirüs şoku yaşanıyor. Juventus’ta Rugani’den çıkmasından sonra endişe eden Portekizli futbolcu, İtalya’ya dönmeyeceğini duyurdu.Portekiz’de annesinin yanında olan 34 yaşındaki futbolcu, Madeira’da karantina altına alındı. Ronaldo, 15 gün boyunca karantinada olacak. Büyük kaosAvrupa futbolundaki Koronavirüs krizi büyüyerek sürüyor. Çağlar Söyüncü’nün oynadığı Leicester City’de 3 futbolcuda belirtiler tespit edildi. Almanya’da Hannover 96’da da 2 futbolcuda pozitif test sonuçları alındı. İtalya’da Sampdoria’da forma giyen 28 yaşındaki Gabbiadini de Koronavirüs’e yakalandığını duyurdu. Hollanda’da ligler askıya alınırken, Belçika ve Portekiz’de seyircisiz maç kararı devreye sokuldu. Dalga geçmiştiNBA’de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, Koronavirüs tedbirleriyle dalga geçmişti. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı esnasında ellerini her tarafa süren Gobert’in hastalığa yakalanması en çok konuşulan konu oldu.Formula 1’de krizDünyanın en popüler spor organizasyonlarından Formula 1’de de Koronavirüs krizi baş gösterdi. Avustralya GP’sinin ertelenmesi kararı alındı. Yarışların yapılacağı alanda bir görevlide yapılan test sonuçları pozitif çıktı. 9 kişi de daha Koronavirüs şüphesi olduğu için testlere tabi tutulmaları istendi. McLaren takımı da kendi görevlilerinde de olduğunu belirterek Avustralya yarışından çekildiklerini duyurmuştu. Yapılan durum değerlendirmesiyle iptal kararı çıktı.Cristiano Ronaldo'nun Rekor Gol Atma Serisi