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10.11.2019 - 18:25 |

Sörloth, ambulansla hastaneye götürüldü!

Trabzonspor'da sakatlanan Sörloth, ambulansla hastaneye götürüldü.

Sörloth, ambulansla hastaneye götürüldü!
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Trabzonspor'da Sörloth şoku yaşandı. Golcü isim Sörloth karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Başına bir darbe alan Sörloth ambulansa hastaneye kaldırıldı. 

2 açıklama birden
Maç sonu açıklama yapan teknik Direktör Ünal Karaman, Sörloth'ta korkulacak bir durum olmadığını açıkladı

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Ayaz, "Alanyaspor karşılaşmasında başına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan alınan ve hastaneye götürülen Alexander Sörloth'un sağlık durumunda yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır." ifadelerini kullandı.

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