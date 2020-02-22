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HaberlerTrabzonspor Haberleri Sörloth: "Golü attığımda inanılmaz mutluydum"
22.02.2020 - 22:11 |

Sörloth: "Golü attığımda inanılmaz mutluydum"

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Sörloth ve Filip Novak açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da gecenin golcüsü Sörloth açıklamalarda bulundu.

"Golü attığımda inanılmaz mutluydum"
"En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum."

Filip Novak ise "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi, bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sörloth: Golü attığımda inanılmaz mutluydum

Sörloth: Golü attığımda inanılmaz mutluydum

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