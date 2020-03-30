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HaberlerTrabzonspor Haberleri Sörloth kafaya takmadı
30.03.2020 - 07:00 |

Sörloth kafaya takmadı

Trabzonspor’da son dönemde gol atamayan Alexander Sörloth'un bunu dert etmediği ifade edildi. 24 yaşındaki forvetin moralini yüksek tuttuğu belirlendi.

ONUR DİNÇER

Alexander Sörloth’un, Trabzonspor’da son dönemde sessiz kalsa da bunu dert etmediği ifade edildi.
24 yaşındaki forvetin, takım arkadaşlarına gol pası vermeye devam ettiği ve oyunun diğer yönlerine olan katkısıyla birlikte alınan galibiyetlerde pay sahibi olmayı sürdürdüğü düşüncesiyle moralini yüksek tuttuğu belirlendi.

Attığı gollerin pek çoğunun bireysel becerisinden değil, takımın hücumcu oyun yapısı ve arkadaşlarının kendisini iyi beslemelerinden kaynaklandığını dile getiren Norveçli golcü, bu sezon kişisel gelişiminden de çok, şampiyonlukla noktalanacak takım halinde bir başarıyı önemsiyor. Bu yüzden golsüz geçirdiği dönemin performansına olumsuz yansımasına izin vermeyen oyuncu, futbola verilen arada Trabzon’daki evinde tek başına geçirdiği karantina günlerinde oluşturduğu özel fitness odasında her gün sıkı çalışmalar gerçekleştirerek, maçların yeniden başladığı güne en iyi şekilde hazırlanıyor.

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