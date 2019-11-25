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25.11.2019 - 08:57 |

Sörloth parasını kendi ödüyor

Yıllık yaklaşık 1.9 milyon Euro’luk maliyeti olan Sörloth, ligde 7 gol, 3 asistlik performansıyla şimdiden parasını karşıladı. Fırtına’ya 4 galibiyet, 3 beraberlik kazandıran Norveçli yıldız, kasaya 2.5 milyon Euro girmesinde büyük rol oynadı.

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Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan yıllığı 375 bin Euro’ya iki senelik kiralanan Alexander Sörloth, ligde 12 haftada 7 gol, 3 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Tam isabet bir transfer olduğunu kanıtlayan Norveçli futbolcu, takıma katkısıyla şimdiden maliyetinin fazlasını karşıladı.

Senelik 1.5 milyon Euro’ya oynayan 23 yaşındaki forvet, sadece ligde attığı gollerle Fırtına’ya 4 galibiyet ve 3 beraberlik olmak üzere 15 puan kazandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği primlere göre de Bordo-Mavililer, galibiyet başına 2.8, her beraberlik için de 1.4 milyon TL’yi kasasına koydu.

Fazlasını kazandırdı

Trabzonspor, Sörloth’un gol attığı maçlardan toplamda 2.5 milyon Euro (15.4 milyon TL) kazandı. Böylece yıllık yaklaşık 1.9 milyon Euro’luk (11.9 milyon TL) maliyeti olan yıldız oyuncu, 12. hafta sonunda bu rakamı fazlasıyla karşıladı.

Sörloth parasını kendi ödüyor

Sörloth parasını kendi ödüyor

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